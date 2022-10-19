Благоустройством территории памятника Рашиту Вагапову в Казани займется «Стройсервис»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Благоустройство территории памятника татарскому певцу Рашиту Вагапову, который в августе этого года установили в сквере Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, занимается местное ООО «Стройсервис», выяснило «Реальное время». Контракт с компанией заключили на 13,6 миллиона рублей.



«Стройсервис» должен завершить работы до 20 декабря текущего года. В сумму на благоустройство площади заложены укладка труб и установка фасонных частей системы автоматического полива, а также укладка брусчатки. Последнюю уложили перед открытием памятника в конце лета.

Начальная цена контракта была выше — 13,68 миллиона рублей. В ходе закупку «Стройсервис» предложил на 68,4 тысячи рублей меньше и выиграл тендер.

Напомним, тендер на благоустройство территории памятника Рашиту Вагапову в Казани объявили в конце сентября. К этому времени на площади уже были заметны проводимые работы. Там появилась длинное гранитное сооружение — основа будущей скамьи, которая предусматривалась изначальным проектом.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

— В основании сооружения предлагается разместить площадку, вымощенную гранитными тротуарными плитками, в ансамбле со скамьей и декоративными опорами для светильников по флангам гранитной площадки, — говорилось в пояснительной записке к проекту. Кроме того, документацией предусматривалась вечерняя подсветка, в том числе деревьев и кустарников.

Напомним, памятник у Татарской государственной филармонии открыли 30 августа, в День республики. Инициатором его установки стал общественный фонд татарской культуры им. Вагапова. Идея получила поддержку президента Татарстана Рустама Минниханова. Ее воплощением занимались народный художник России Андрей Ковальчук и заслуженный архитектор России Герман Бакулин.

Работами по устройству памятника занималось ГУП ГУП «Татлизинг», на 100% принадлежащее Минземимущества Татарстана. Из бюджета Казани на монумент, его установку и приведение в порядок сквера выделили 6,8 миллиона рублей, то есть в два раза меньше, чем на благоустройство площади вокруг памятника, которым занимается «Стройсервис».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина