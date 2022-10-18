Татарстанцы ставят тройки своим руководителям и сами хотят стать начальниками

Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы, выяснили у работников Татарстана, как они оценивают своих руководителей. В распоряжении редакции «Реального времени» оказались данные опроса.

По мнению татарстанцев, идеальный руководитель разбирается в профессии и отрасли (81%), умеет планировать свою работу (49%), спокойно воспринимает конструктивную критику (49%), справедлив и не выбирает любимчиков (48%), а также решительный (48%).

Но целом работники Татарстана не склонны высоко оценивать достоинства своих начальников: всего 3,9 балла из 5 возможных. Средняя оценка по стране — 3,6. При этом уровень профессионализма своего начальства татарстанцы оценили чуть выше — на 4 балла (по России — 3,7).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди татарстанцев сразу 58% опрошенных хотели бы сами занимать руководящую должность. Еще 14% не мечтают о должности начальника, а 23% уже и так являются руководителями, остальные затруднились ответить.

К качествам идеального руководителя значительно реже респонденты относят умение поддержать в трудную минуту (35%), высокий уровень культуры (28%), умение всегда придерживаться четких регламентов (24%), эрудированность (19%), наличие высшего образования (16%), творческий подход к задачам (15%), общительность (15%) и доброту (15%). Совсем редко жители региона относят к важным характеристикам руководства умение держать подчиненных на расстоянии (8%) и строгость (3%).

82% татарстанцев считают, что руководитель должен советоваться с подчиненными при принятии решений: как правило, это маркетологи (88%) и IT-специалисты (87%). Обратной точки зрения придерживаются только 13%, чаще других это медики (28%) и юристы (24%).

В целом 35% работников Татарстана обычно одобряют решения своих руководителей: 22% при этом озвучивают свою точку зрения, еще 13% поддерживают, но молча. 10% опрошенных, как правило, не согласны с позицией своих руководителей, причем 9% прямо говорят об этом.



Более 60% россиян хотя бы раз уходили с работы из-за недовольства текущим руководителем. При этом 60% также оставались в компании из-за личности своего начальника.



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Илина Хакимова