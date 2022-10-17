Добровольцы смогут получить отсрочку от мобилизации

Добровольцы получат отсрочку от мобилизации в ее период, в военное время, а также при использовании вооруженных сил за пределами России, говорится в тексте поправок, внесенных в Госдуму ее спикером Вячеславом Володиным, главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и другими членами.

Уточняется, что изменения вносятся в статью 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», где говорится об отсрочке.

Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставляться гражданам «пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации».

Кроме того, в поправках говорится, что граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным транспортом в случаях и порядке, установленных военным ведомством.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, с членов Совета Федерации России и депутатов Госдумы могут снять бронь от частичной мобилизации. Такая мера содержится в проекте поправок в закон о мобилизации.

Один из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость». Законодательство предлагают изменить так, чтобы депутаты и сенаторы получали отсрочку на общих основаниях с остальными россиянами.



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Максим Кокунин