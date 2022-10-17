СМИ: сенаторов и депутатов предложили лишить брони от мобилизации

С членов Совета Федерации России и депутатов Госдумы могут снять бронь от частичной мобилизации. Такая мера содержится в проекте поправок в закон о мобилизации.

Один из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость». Законодательство предлагают изменить так, чтобы депутаты и сенаторы получали отсрочку на общих основаниях с остальными россиянами.

Фото: realnoevremya.ru

Также в законопроекте предлагается призывать в первоочередном порядке служащих в национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, военной прокуратуре, военных следственных органах СК РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки и воинских подразделениях федеральной противопожарной службы, пишут «Известия».

На прошлой неделе Совет по правам человека при президенте России предложил закрепить в законе о мобилизации норму об отсрочке от призыва для отцов троих и более детей до 16 лет.



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Татьяна Леухина