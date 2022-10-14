Ozon откроет пункты выдачи заказов в малых городах и селах Татарстана
Ozon откроет пункты выдачи заказов в малых городах и селах. Фирменные пункты самовывоза могут разместить в частных домах, местном магазине или любом другом сельском учреждении. Новый формат получил название «домашний пункт», сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Точки откроются в следующих населенных пунктах Татарстана: Нижний Суык-Су, Бетьки, Биклянь, Шеланга, Кулаево, Шали, Совхоза им 25 Октября, Теньки, Старая Пристань, Куралово, Русское Макулово, Совхоза Татарстан, Октябрьский, Сосновый Бор, Шапши, Бирюлинского Зверосовхоза, Калмаш, Усады, Новый, Тлянче-Тамак, Ямашурма, Чепчуги, Бело-Безводное, ж/д разъезда Куркачи, Айша, Куйбышевский Затон, Совхоза Мамадышский Терси, Красная Горка, Нурлаты, Куралово, Саклов-Баш, ж/д станции Каратун, Калейкино, ж/д станции Калейкино, Новое Каширово, Тихоновка, Новое Надырово, Верхняя Мактама, Миннибаево, Красный Бор, Кутлу-Букаш, Тайсуганово, Новый Кинер, Луч Абдрахманово, Шушмабаш, Чистопольские Выселки, Зай-Каратай, Елхово, Камский Леспромхоз.Напомним, компании из Татарстана рассказывали о том, почему они продают на маркетплейсе. БизнесРозничная торговля Татарстан
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