Более 40% работодателей изучают соцсети кандидатов при найме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

41% работодателей просматривают профили кандидатов в социальных сетях перед принятием решения о найме, сообщает RT.



Из них 21% признались, что профиль может повлиять на решение, для 15% — это лишь формальность. О том, что соцсети прямо влияют на решение о найме, заявили 5% опрошенных. 59% опрошенных работодателей рассказали, что в их компании не просматривают социальные сети соискателя.

Среди тех, кто просматривает профили кандидатов, 63% оценивают общее впечатление от страницы, 59% респондентов изучают записи на страницах кандидатов, а 58% считают, что важно оценить манеру общения и поведения потенциального сотрудника — например, через комментарии.

45% опрошенных сообщили, что пролистывают фотографии будущих работников. 42% респондентов обращают внимание только на аватары кандидатов на вакансии. 37% участников исследования отметили, что изучают страницы соискателей детально — подписки человека на группы, каналы и паблики. Реже всего работодатели обращают внимание на список друзей — такой вариант указали лишь 12% опрошенных работодателей.

Фото: realnoevremya.ru

Опрос провели сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор. В нем приняли участие более 1 тыс. работодателей.

В этом году летом почти каждый четвертый работодатель (24%) наблюдал снижение производительности труда персонала. При этом производительность труда в 2022 году оказалась ниже, чем в аномально жаркие летние периоды прошлых лет. В 2018 году о снижении работоспособности среди сотрудников заявляли 35% опрошенных работодателей, а в 2012-м — 43%.



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Маргарита Головатенко