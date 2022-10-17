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Сегодня в Татарстане ожидается до +12 градусов

06:30, 17.10.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 17 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями и умеренный юго-западный ветер. Существенных осадков не ожидается.

По прогнозу Гидрометцентра, днем в Татарстане температуры составят +7..+12 градусов. В Казани ожидается от +9 до +11 °С, в Набережных Челнах — от +7 до +10 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, во вторник, 18 октября, возможны осадки и от +5 до +10 °С. Средние температуры будут близкими к норме.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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