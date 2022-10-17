Рустам Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке России

Фото: ВК «Динамо-Ак Барс»/Максим Папакин

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке России. В воскресенье, 16 октября, казанская команда обыграла калининградский «Локомотив».

— Отрадно, что это уже второй почетный трофей нашей команды за относительно молодую историю турнира. Вы показали огромное мастерство и бойцовский напор, исключительную собранность и максимальную самоотдачу, став лучшими в стране и подтвердив высокий авторитет татарстанской школы волейбола, — говорится в поздравительной телеграмме.

Телеграмма адресована председателю Госсовета РТ, президенту Федерации волейбола Татарстана Фариду Мухаметшину, руководителю аппарата Президента РТ, председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову, а также президенту ЖВК «Динамо-Ак Барс» Леониду Барышеву и главному тренеру клуба Ришату Гилязутдинову.



Напомним, матч «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» закончился со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:15) в пользу казанского клуба. Игра проходила в Калининграде.

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Татьяна Демина