В России предложили поддерживать культурных деятелей в патриотической сфере в приоритетном порядке

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России предложили в приоритетном порядке финансово поддерживать деятелей культуры, работающих с военно-патриотической и исторической тематикой. С такой инициативой выступил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Также он предложил включить в Основы законодательства о культуре раздел XI — «Приоритетная поддержка культурных проектов патриотической направленности», где прописать обязанность учреждений культуры создавать соответствующие произведения, учреждать премии и проводить конкурсы.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, сегодня сфера культуры стала «настоящим полем битвы».

— Битвы за умы граждан России, в первую очередь молодёжи. При этом в действующей редакции Основ законодательства о культуре нет ни одного слова о поддержке патриотических направлений культурной деятельности, приоритетного финансирования тех проектов, которые поддерживают государственную политику в военной, социальной и политической сферах, — приводит RT слова Соловьева.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что изучение отечественной истории в российских вузах станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов.



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Татьяна Леухина