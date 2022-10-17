В России предложили поддерживать культурных деятелей в патриотической сфере в приоритетном порядке
В России предложили в приоритетном порядке финансово поддерживать деятелей культуры, работающих с военно-патриотической и исторической тематикой. С такой инициативой выступил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Также он предложил включить в Основы законодательства о культуре раздел XI — «Приоритетная поддержка культурных проектов патриотической направленности», где прописать обязанность учреждений культуры создавать соответствующие произведения, учреждать премии и проводить конкурсы.
По его словам, сегодня сфера культуры стала «настоящим полем битвы».
— Битвы за умы граждан России, в первую очередь молодёжи. При этом в действующей редакции Основ законодательства о культуре нет ни одного слова о поддержке патриотических направлений культурной деятельности, приоритетного финансирования тех проектов, которые поддерживают государственную политику в военной, социальной и политической сферах, — приводит RT слова Соловьева.
Ранее в Минобрнауки России сообщили, что изучение отечественной истории в российских вузах станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов.
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