В российских вузах с нового учебного года станет обязательным изучение истории

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Изучение отечественной истории в российских вузах станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки России.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года. На очный формат изучения истории должно отводиться не менее 80%.

— Повышенное внимание к изучению истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны, — отмечается в сообщений.

В конце марта Минобрнауки России сообщало, что намеревается ввести общий для вузов формат и объем преподавания истории страны. Нововведения коснутся как бакалавриата, так и специалитета. Предмет «История России» должен будет изучаться в течение года.



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Татьяна Леухина