Казанский УНИКС обыграл «Астану»

Фото: пресс-служба УНИКСа

Казанский УНИКС обыграл казахстанский баскетбольный клуб «Астана». Матч завершился со счетом 109:54.

Игра прошла в Казани. По итогам первой четверти счет составлял 27:20 в пользу УНИКСа, по итогам второй — 55:40, а по итогам третьей — 87:46.

Напомним, УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 75:57 (18:16, 21:6, 15:20 21:15).



9 октября УНИКС обыграл красноярский «Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ со счетом 104:59. Игра прошла в стенах казанского «Баскет-холла».

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Татьяна Демина