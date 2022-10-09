Казанский УНИКС обыграл «Енисей» в первом домашнем матче со счетом 104:59

Фото: БК УНИКС

Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл красноярский «Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ со счетом 104:59. Игра прошла в стенах «Баскет-холла».

Напористую игру казанцы начали показывать с самого начала матча. Это позволило УНИКСу закончить первую четверть со счетом 29:16 в свою пользу. Еще больший разрыв произошел к концу второй четверти — 56:35 в пользу казанского клуба.

Далее разрыв только продолжил усиливаться, и на перерыв после третьей четверти игроки ушли со счетом 83:49. По итогам конца матча счет на табло составлял 104:59 в пользу казанского УНИКСа.

В предыдущий раз УНИКС встречался с «Енисеем» 13 февраля. Матч завершился со счетом 99:77 также в пользу казанцев.

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Артем Гафаров