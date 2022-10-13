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УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

21:23, 13.10.2022
УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
Фото: t.me/unics_basket

Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 75:57 (18:16, 21:6, 15:20 21:15).

Для казанцев это победа стала третьей подряд на турнире.

В следующем туре УНИКС встретится с «Астаной». Игра состоится 16 октября.

9 октября УНИКС обыграл красноярский «Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ со счетом 104:59.

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Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

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