УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 75:57 (18:16, 21:6, 15:20 21:15).
Для казанцев это победа стала третьей подряд на турнире.
В следующем туре УНИКС встретится с «Астаной». Игра состоится 16 октября.
9 октября УНИКС обыграл красноярский «Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ со счетом 104:59.
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