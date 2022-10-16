«Нефтехимик» выиграл махачкалинское «Динамо» в матче ФНЛ
«Нефтехимик» выиграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура ФНЛ. Игра закончилась со счетом 2:1.
Среди нижнекамцев отличились Филипп Дворецков и Максим Ширяев. Гол от команды Махачкалы забил Идар Шумахов.
Сейчас «Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ (19 очков), махачкалинское «Динамо — 10-е (18 очков).
В начале месяца нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» сыграл с калининградским ФК «Балтика». Матч завершился ничьей со счетом 2:2. Тогда в составе «Нефтехимика» отличись Мераби Уридия и Артем Котик. Голы в ворота нижнекамского клуба забили Гедеон Гузина и Дмитрий Барков.
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