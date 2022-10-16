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«Нефтехимик» выиграл махачкалинское «Динамо» в матче ФНЛ

19:16, 16.10.2022
«Нефтехимик» выиграл махачкалинское «Динамо» в матче ФНЛ
Фото: t.me/fcneftekhimik

«Нефтехимик» выиграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура ФНЛ. Игра закончилась со счетом 2:1.

Среди нижнекамцев отличились Филипп Дворецков и Максим Ширяев. Гол от команды Махачкалы забил Идар Шумахов.

Сейчас «Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ (19 очков), махачкалинское «Динамо — 10-е (18 очков).

Фото: скриншот трансляции

В начале месяца нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» сыграл с калининградским ФК «Балтика». Матч завершился ничьей со счетом 2:2. Тогда в составе «Нефтехимика» отличись Мераби Уридия и Артем Котик. Голы в ворота нижнекамского клуба забили Гедеон Гузина и Дмитрий Барков.

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Максим Кокунин
СпортФутбол Татарстан

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