Матч «Нефтехимик» — «Балтика» завершился ничьей
Матч нижнекамского футбольного клуба «Нефтехимик» с калининградским ФК «Балтика» завершился ничьей. Счет составил 2:2.
В составе «Нефтехимика» отличись Мераби Уридия и Артем Котик. Голы в ворота нижнекамского клуба забили Гедеон Гузина и Дмитрий Барков.
Напомним, 4 октября ФК «Нефтехимик» обыграл «СтавропольАгроСоюз». Матч закончился со счетом 0:3 в пользу нижнекамского клуба.
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