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Матч «Нефтехимик» — «Балтика» завершился ничьей

19:55, 09.10.2022
Матч «Нефтехимик» — «Балтика» завершился ничьей
Фото: скриншот трансляции

Матч нижнекамского футбольного клуба «Нефтехимик» с калининградским ФК «Балтика» завершился ничьей. Счет составил 2:2.

В составе «Нефтехимика» отличись Мераби Уридия и Артем Котик. Голы в ворота нижнекамского клуба забили Гедеон Гузина и Дмитрий Барков.

Напомним, 4 октября ФК «Нефтехимик» обыграл «СтавропольАгроСоюз». Матч закончился со счетом 0:3 в пользу нижнекамского клуба.

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Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан ФК Нефтехимик

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