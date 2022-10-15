МИД: НАТО уже потерпела поражение на Украине из-за краха проекта «анти-России»

НАТО уже потерпела поражение на Украине, которое связано с крахом западного проекта по превращению Украины в «анти-Россию». Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

— НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в «анти-Россию», — приводит ТАСС его слова.

Фото: ru.wikipedia.org

В сентябре глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что планирование расширения присутствия сил альянса у границ России «началось несколько лет назад».

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Татьяна Леухина