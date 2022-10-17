С начала года маргарин в Татарстане подорожал в полтора раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Средняя цена маргарина в Татарстане к 10 октября достигла 244,59 рубля за килограмм. По сравнению с началом 2022 года она выросла в 1,55 раза, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики.

Согласно подсчетам Татарстанстата, на 10 января маргарин в республике стоил в среднем 157,32 рубля за килограмм. В конце 2021 года цена составляла 158,41 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, маргарин с 3 по 10 октября в Татарстане подорожал на 0,12%. За эту неделю в республике также выросли цены на свежие помидоры, шоколадные конфеты, бананы, сосиски и сардельки. Не изменилась за неделею стоимость ржаного и ржано-пшеничного хлеба, черного байхового чая.



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Татьяна Демина