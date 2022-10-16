Радулов и Шипачев сыграют в одном звене против «Трактора» — опубликован состав «Ак Барса» на сегодняшнюю игру

«Ак Барс» опубликовал информацию о составе на сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора», который пройдет в Челябинске. Игра начнется в 14:30 мск.

В первом звене выйдут нападающие Вадим Шипачев и Александр Радулов. Кроме того, в состав вернулся нападающий Данис Зарипов, который пропустил первые две встречи уральского выезда. Капитан команды сыграет в одном звене с Никитой Дыняком и Ильей Сафоновым. Также вторую игру подряд место в воротах займет Тимур Билялов.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов)

Вячеслав Войнов — Никита Евсеев, Артем Галимов — Вадим Шипачев — Александр Радулов, Василий Токранов — Динар Хафизуллин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Петров, Никита Лямкин — Кристиан Хенкель, Никита Дыняк — Илья Сафонов — Данис Зарипов, Максим Чудинов, Артем Лукоянов — Александр Бурмистров — Михаил Глухов, Максим Быков.

Фото: t.me/hc_akbars

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев рассказал о матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ против «Трактора», который состоится сегодня. Игра в Челябинске начнется в 14:30.

Вспоминая о прошлой игре, он отметил, что, несмотря на поражение, команда выложилась на 100 процентов.

— Никто не хочет проигрывать. Все работают, пашут, выкладываются на все сто процентов. Просто надо немного подождать, — сказал он.

Напомним, на этой неделе «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это четвертое поражение команды Олега Знарка от екатеринбургского клуба в нынешнем сезоне.

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Максим Кокунин