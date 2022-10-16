Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения катера с баржей на Волге

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судоходства после столкновения катера с баржей на реке Волге в районе Кстово, сообщает Центральное МСУТ СКР.

По предварительным данным 15 октября, около полуночи, мужчина и женщина на неосвещенном катере врезались в стоявшую на якоре баржу. Принадлежащая ООО «Каменищенский карьер» баржа остановилась на ночевку, при этом все необходимые огни на ней были включены.

Находившиеся на катере граждане направлены в Кстовскую центральную районную больницу, где им оказана медицинская помощь. Установлено, что водитель катера находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На место проишествия выезжали помощник Нижегородского транспортного прокурора, следственно-оперативная группа Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте и следователь ЦМСУТ СК России. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

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Максим Кокунин