В Татарстане зафиксировали три происшествия, связанных с ненадлежащим использованием маломерных судов

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане зарегистрировали три происшествия, связанных с ненадлежащим использованием маломерных судов. Такие данные привел замруководителя Главного управления МЧС России по РТ — главный государственный инспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов.



Последнее такой ЧП произошло 10 июля — в десятую годовщину со дня затопления теплохода «Булгария», трагедии, унесшей жизни 122 человек. Под Казанью на Волге затонуло судно «Казанец-1». Никто не погиб и не пострадал, напомнил Юрий Венедиктов.



Первое в 2022 году происшествие, связанное с ненадлежащим использованием маломерных судов, в Татарстане зафиксировали 24 апреля в Мензелинском районе на реке Ик. Мужчина 1950 года рождения в ночное время плавал на лодке без спасательного жилета. Он погиб.

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Второе происшествие случилось 25 июня на Волге в Лаишевском районе Татарстана — столкнулись катер и гидроцикл. Пострадали женщина и мужчина. Катер получил пробоину левого борта.

В 2022 году в период навигации в Татарстане выявили 693 нарушителя среди судоводителей. Это на 22% больше, чем в прошлом году.



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Татьяна Демина