Главное о коронавирусе на 16 октября: готовность к опасным мутациям COVID-19, вакцинация подростков в ДНР
В Татарстане почти месяц не фиксируют случаев смерти от СOVID-19
За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 230 человек. Всего на 16 октября в республике зарегистрировано 185 003 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 179 304 человека, за минувшие сутки — 631. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 28 человек.
- Казанцам для вакцинации против коронавируса по-прежнему доступна только двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Она есть во всех районах города.
- В Татарстане почти месяц — с 20 сентября — не фиксируют случаев смерти от СOVID-19. Общее число умерших от коронавируса в республике на сегодняшний день составляет 2 004.
«Спутник V» экспортировали более чем на $1,3 миллиарда
За последние сутки в России выявили 12 354 случая коронавируса, выздоровел 18 441 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 304 554, а выздоровевших — до 20 603 845. Госпитализировали за сутки 744 человек. Умерли за сутки 94 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 388 901 человек.
- Предсказать свойства новых возможных вариантов коронавируса почти невозможно, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он объяснил свою позицию тем, что мутации носят случайный характер, а биология вируса до сих пор недостаточно изучена.
- Анатолий Альтштейн напомнил, что в борьбе с COVID-19 важно соблюдать противоэпидемиологические меры — носить маски, мыть и дезинфицировать руки, а также соблюдать социальную дистанцию. Он также отметил, что самый важный элемент — вакцинация.
- «Мы должны быть готовы к новым более опасным мутациям», — считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он рассказал, что первый вариант омикрон-штамма коронавируса был «довольно слабый». Вариант ВА.5, который циркулирует сегодня, опаснее. По словам эксперта, он находится фактически между «дельтой» и первым «омикроном».
- Кирилл Дмитриев также рассказал. что РФПИ видит «громаднейший интерес» разных стран к интраназальной форме вакцины «Спутник V». Он напомнил, что клинические испытания доказали ее высокую эффективность.
- Также Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина «Спутник» стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ удалось продать ее на экспорт более чем на $1,3 миллиарда.
- В Донецкой Народной Республике приступили к вакцинации подростков 12—17 лет против коронавируса. Используют для процедуры российский «Спутник М» — два компонента вводятся с интервалом в 3 недели.
- Коронавирусный индекс, он же Covindex, с 3 по 9 октября опустился на 6 пунктов — до 92,7 пункта. Это минимум с середины февраля. Covindex отражает ситуацию с потреблением наиболее востребованных товаров у жителей России на фоне пандемии коронавируса. Речь идет об антисептиках, одноразовых перчатках, медицинских масках, кусковом мыле, туалетной бумаге, лимонах и гречке.
- Многие переболевшие коронавирусом столкнулись с изменением пищевых привычек, сообщила заместитель главного врача, врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева. У некоторых также выявляли нарушения функций ЖКТ, из-за чего у них проявлялись компульсивное переедание, булимия, анорексия или орторексия. Проблемы такого характера у переболевших COVID-19 могут сохраняться на протяжении года.
Более 9,09 миллиарда инъекций вакцины
В мире коронавирусом нового типа на 09:23 (мск) заразились 624 502 005 раз, 6 567 070 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 945 785). На второй строчке — Индия (44 628 828), на третьей — Франция (36 378 553), на четвертой — Бразилия (34 746 462), на пятой — Германия (34 608 837).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 065 108). За ними следуют Бразилия (687 144), Индия (528 895), Россия (380 950, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 277).
- Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, наибольшее число заражений коронавирусом за последние 28 дней зарегистрировано в Германии — 1 928 481. На второй строчке Франция, где за это период заболели 1 301 562 человека, а на третей — США (1 276 696).
- В мире за время пандемии сделали 9 091 515 388 инъекций вакцины против COVID-19. Из них 66 836 878 выполнили за последние 28 дней, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.
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