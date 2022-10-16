Главное о коронавирусе на 16 октября: готовность к опасным мутациям COVID-19, вакцинация подростков в ДНР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане почти месяц не фиксируют случаев смерти от СOVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 230 человек. Всего на 16 октября в республике зарегистрировано 185 003 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 179 304 человека, за минувшие сутки — 631. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 28 человек.

Казанцам для вакцинации против коронавируса по-прежнему доступна только двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Она есть во всех районах города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане почти месяц — с 20 сентября — не фиксируют случаев смерти от СOVID-19. Общее число умерших от коронавируса в республике на сегодняшний день составляет 2 004.

«Спутник V» экспортировали более чем на $1,3 миллиарда

За последние сутки в России выявили 12 354 случая коронавируса, выздоровел 18 441 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 304 554, а выздоровевших — до 20 603 845. Госпитализировали за сутки 744 человек. Умерли за сутки 94 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 388 901 человек.

Предсказать свойства новых возможных вариантов коронавируса почти невозможно, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он объяснил свою позицию тем, что мутации носят случайный характер, а биология вируса до сих пор недостаточно изучена.

Анатолий Альтштейн напомнил, что в борьбе с COVID-19 важно соблюдать противоэпидемиологические меры — носить маски, мыть и дезинфицировать руки, а также соблюдать социальную дистанцию. Он также отметил, что самый важный элемент — вакцинация.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Мы должны быть готовы к новым более опасным мутациям», — считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он рассказал, что первый вариант омикрон-штамма коронавируса был «довольно слабый». Вариант ВА.5, который циркулирует сегодня, опаснее. По словам эксперта, он находится фактически между «дельтой» и первым «омикроном».

Кирилл Дмитриев также рассказал. что РФПИ видит «громаднейший интерес» разных стран к интраназальной форме вакцины «Спутник V». Он напомнил, что клинические испытания доказали ее высокую эффективность.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина «Спутник» стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ удалось продать ее на экспорт более чем на $1,3 миллиарда.

В Донецкой Народной Республике приступили к вакцинации подростков 12—17 лет против коронавируса. Используют для процедуры российский «Спутник М» — два компонента вводятся с интервалом в 3 недели.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Коронавирусный индекс, он же Covindex, с 3 по 9 октября опустился на 6 пунктов — до 92,7 пункта. Это минимум с середины февраля. Covindex отражает ситуацию с потреблением наиболее востребованных товаров у жителей России на фоне пандемии коронавируса. Речь идет об антисептиках, одноразовых перчатках, медицинских масках, кусковом мыле, туалетной бумаге, лимонах и гречке.

Многие переболевшие коронавирусом столкнулись с изменением пищевых привычек, сообщила заместитель главного врача, врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева. У некоторых также выявляли нарушения функций ЖКТ, из-за чего у них проявлялись компульсивное переедание, булимия, анорексия или орторексия. Проблемы такого характера у переболевших COVID-19 могут сохраняться на протяжении года.

Более 9,09 миллиарда инъекций вакцины

В мире коронавирусом нового типа на 09:23 (мск) заразились 624 502 005 раз, 6 567 070 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 945 785). На второй строчке — Индия (44 628 828), на третьей — Франция (36 378 553), на четвертой — Бразилия (34 746 462), на пятой — Германия (34 608 837).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 065 108). За ними следуют Бразилия (687 144), Индия (528 895), Россия (380 950, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 277).

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, наибольшее число заражений коронавирусом за последние 28 дней зарегистрировано в Германии — 1 928 481. На второй строчке Франция, где за это период заболели 1 301 562 человека, а на третей — США (1 276 696).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мире за время пандемии сделали 9 091 515 388 инъекций вакцины против COVID-19. Из них 66 836 878 выполнили за последние 28 дней, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.

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Татьяна Демина