Паромная переправа в Керчи возобновила работу
Работа Керченской паромной переправы возобновилась, сообщает «РИА Новости».
Накануне работа паромной переправы была остановлена из-за сильного ветра в районе Керченского пролива.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося на полуостров. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры государства. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту необходимо заменить два пролета.
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