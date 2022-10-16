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Паромная переправа в Керчи возобновила работу

08:55, 16.10.2022
Паромная переправа в Керчи возобновила работу
Фото: commons.wikimedia.org

Работа Керченской паромной переправы возобновилась, сообщает «РИА Новости».

Накануне работа паромной переправы была остановлена из-за сильного ветра в районе Керченского пролива.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося на полуостров. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры государства. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту необходимо заменить два пролета.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура

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