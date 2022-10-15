Канцлер Германии Олаф Шольц призвал реформировать Евросоюз

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к реформированию и расширению Европейского союза (ЕС). Реформы нужно, чтобы подготовить ЕС к приему новых членов.

По его мнению, необходимо постепенно отменять принцип единогласия при принятии решений во внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика.

— Однако я также четко говорю: если геополитическая Европа — это наше требование, то решения на основе принципа большинства голосов — это победа, а не потеря суверенитета, — приводит ТАСС его слова.

Шольц также призвал страны — членов ЕС урегулировать конфликты в финансовой и миграционной политике. В частности, по его мнению, нужно принять меры для сокращения нелегальной миграции и одновременно обеспечить приток квалифицированных рабочих из-за рубежа.

В июне канцлер Германии предлагал упростить вступление в Евросоюз для новых стран. Сейчас за принятие кандидата в ЕС должны проголосовать все 27 членов союза.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина