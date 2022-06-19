Шольц предложил упростить правила вступления в Евросоюз для новых участников

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил упростить вступление в Евросоюз для новых стран. Об этом сообщает RT.

Сейчас за принятие кандидата в ЕС должны проголосовать все 27 членов союза. Однако уже давно ведутся дискуссии об ослаблении этого правила. По мнению Шольца, в будущем принимать все решения единогласно станет невозможно. Он отметил, что Евросоюзу необходимо модернизировать его структуры и процессы принятия решений.

Канцлер намерен поднять вопрос упрощения правил 23—24 июня на ближайшем саммите ЕС. На нем планируется рассмотреть заявки на вступление Грузии, Молдавии и Украины. Подробности пока не приводятся.

Фото: pixabay.com

Сегодня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может исчезнуть раньше, чем примет в свой состав Украину. Он считает, что принять ее смогут лишь к середине 21 века, учитывая все условия и требования. К этому времени есть вероятность распада ЕС.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова