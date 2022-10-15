«Нефтехимик» всухую проиграл «Салавату Юлаеву»
«Нефтехимик» всухую проиграл «Салавату Юлаеву» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра в Уфе завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Следующий матч нижнекамцев пройдет 17 октября. «Нефтехимик» примет дома новосибирскую «Сибирь».
В четверг Нефтехимик» обыграл «Сочи» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0).
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