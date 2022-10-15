В следующем году авиакомпании начнут непрямые полеты из Москвы на север Кипра

Авиакомпании начнут непрямые полеты из Москвы на турецкий север Кипра начиная с марта будущего года. Об этом сообщил министр общественных работ и транспорта самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), лидер турко-кипрской Партии возрождения Эрхан Арыклы.

Две авиакомпании запустят маршруты Москва — Анталья — Эрджан. Арыхлы отметил, что выступает за то, чтобы турко-кипрская сторона стала партнером этих авиакомпаний, сообщается на сайте TV2020.

Фото: realnoevremya.ru

С 1 сентября «Аэрофлот» начал летать в Турцию и Сочи по сокращенному маршруту. В апреле в Турции начали рассматривать возможность создания новой авиакомпании, которая занималась бы исключительно перевозкой российских туристов на курорты. Для нее могут привлечь самолеты, которые не имеют рисков попасть под вторичные санкции, а также страховых рисков.



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Татьяна Леухина