В Ростуризме заявили о работе над запуском перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию с мая

Фото: Максим Платонов

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова объявила, что с мая может быть запущена перевозка на базе чартеров в Египет и Турцию. В настоящее время ведется соответствующая работа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Догузовой, на сегодня имеется прямое авиасообщение из России в Стамбул и некоторые курорты Египта, однако объемы еще недостаточны. Поэтому Ростуризм ведет работу над разработкой запуска перевозок на базе чартеров, чтобы туроператоры могли начать реализовывать накопленные обязательства.

Глава Ростуризма добавила, что планируется запустить прямое авиасообщение с Мальдивами со второй половины мая. Кроме того, российские туристы могут отправиться в Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию.

Фото: Максим Платонов

Недавно стало известно, что в Турции рассматривают возможность создания новой авиакомпании, которая занималась бы исключительно перевозкой российских туристов на курорты. Для нее могут привлечь самолеты, которые не имеют рисков попасть под вторичные санкции, а также страховых рисков.



Дарья Акимова