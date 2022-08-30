С 1 сентября «Аэрофлот» начнет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 сентября начнет летать в Турцию и Сочи по сокращенному маршруту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— «Аэрофлот» с 1 сентября вносит изменение в расписание полетов в Сочи и Турцию, с сокращенным полетным временем. Время полета сократится на 20—30 минут, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе РБК сообщал, что российские власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения спецоперации в Украине.

Отмечается, что такое решение позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи, который не закрывался, а также ускорить перелеты в аэропорты Турции.

Вопрос будет обсуждаться на разъяснительном совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана. Уточняется, что оно пройдет 29 августа.

Фото: realnoevremya.ru

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 4 сентября.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендуют организовать перелеты по альтернативным маршрутам. Открыты для этого аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы и все остальные.

17 августа сообщалось, что правительство расширит почти на 2,5 млрд рублей объем поддержки простаивающих аэропортов юга и центра России.



По его словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, поддержать коллективы во время вынужденного простоя поручил президент:

— Сейчас крайне важно сохранить там высококвалифицированных специалистов и оборудование. Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 млрд рублей, — сказал он.



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Максим Кокунин