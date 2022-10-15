В ДТП на трассе Казань –Ульяновск пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Фото: прокуратура Татарстана

В Верхнеуслонском районе Татарстана в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе и ребенок. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Авария произошла накануне около 22.15 на 15-м километре трассы Казань — Ульяновск. По предварительным данным, 30-летний пьяный житель села Куралово без водительских прав угнал автомобиль Lada, после чего поехал в сторону Казани.

Фото: прокуратура Татарстана

Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с легковушкой Toyota. После ДТП мужчина с места происшествия скрылся.

В иномарке была семья, которая ехала из Кировской области на свадьбу. В результате ДТП серьезно пострадали четыре человека — 38-летняя женщина-водитель иномарки, 62-летний мужчина и 6-летняя девочка, а также 25-летний мужчина из «Лады».

На место ДТП выезжал прокурор Василий Егоров. Прокуратура организовала проверку, в рамках которой будут выяснятся обстоятельства угона автомобиля.

На прошлой неделе, 7 октября,в Тукаевском районе Татарстана вечером автомобиль Lexus съехал в кювет встречного направления и опрокинулся. 43-летний водитель скончался от полученных травм.



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Татьяна Леухина