В Тукаевском районе Татарстана Lexus съехал в кювет и опрокинулся, водитель погиб
В Тукаевском районе Татарстана вечером 7 октября автомобиль Lexus съехал в кювет встречного направления и опрокинулся. 43-летний водитель скончался от полученных травм, сообщает ГИБДД республики.
По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения.
В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД.
6 октября на трассе М-7 «Волга» погибла девушка-водитель. ДТП произошло вчера вечером на 1075 км автодороги М-7 «Волга». Девушка ехала со стороны Москвы в направлении Уфы. Она превысила скорость и выехала на встречку, где ее ВАЗ столкнулся с автомобилем DAF в составе полуприцепа.
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