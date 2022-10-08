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В Тукаевском районе Татарстана Lexus съехал в кювет и опрокинулся, водитель погиб

10:13, 08.10.2022
В Тукаевском районе Татарстана Lexus съехал в кювет и опрокинулся, водитель погиб
Фото: ГИБДД Татарстана

В Тукаевском районе Татарстана вечером 7 октября автомобиль Lexus съехал в кювет встречного направления и опрокинулся. 43-летний водитель скончался от полученных травм, сообщает ГИБДД республики.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения.

В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД.

Фото: ГИБДД Татарстана

6 октября на трассе М-7 «Волга» погибла девушка-водитель. ДТП произошло вчера вечером на 1075 км автодороги М-7 «Волга». Девушка ехала со стороны Москвы в направлении Уфы. Она превысила скорость и выехала на встречку, где ее ВАЗ столкнулся с автомобилем DAF в составе полуприцепа.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоАвто Татарстан

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