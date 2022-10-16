На Западе подорожала туалетная бумага из-за запрета на экспорт березы из России

Фото: Олег Тихонов

Из-за запрета на экспорт из России березы в мире начался дефицит и резкое подорожание туалетной бумаги. Об этом сообщает чешское издание iDNES.

Нехватка целлюлозной массы, основного компонента для производства товара, возникла еще в период пандемии коронавируса. Но тогда причиной были локальные перебои в поставках.

По прогнозам экспертов, в 2022 году рынок недосчитается около 1,2 млн тонн целлюлозной массы. Стоимость сырья с начала года выросла на 45%, это было связано с удорожанием самого процесса ее изготовления.



Фото: pxhere.com

Одни из самых крупных производителей — Швеция и Финляндия. Последняя, в свою очередь, ранее больше 10 процентов древесины импортировала из России. Все это привело к тому, что в Европе теперь ведется ожесточенная борьба за материал.



Помимо дефицита российской древесины ситуацию усугубили точечные проблемы — временные остановки производства в Финляндии, Испании, Бразилии. Ослабить кризис удастся лишь к середине следующего года, когда введут в эксплуатацию предприятия в Уругвае и Чили, предупредил аналитик компании Santander Рафаэль Баркеллос.

Еще в августе президент Финляндии Саули Ниинистё предрек Европе энергетический кризис и экономический спад. Ниинистё рассказал о том, что гражданам Финляндии и Евросоюза в целом придется свыкнуться с мыслью о том, что экономика стран союза перестанет расти из года в год.

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Илина Хакимова