Президент Финляндии предрек Европе энергетический кризис и экономический спад

Президент Финляндии Саули Ниинистё предрек Европе энергетический кризис и экономический спад. О таком развитии событий он рассказал в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

Ниинистё рассказал о том, что гражданам Финляндии и Евросоюза в целом придется свыкнуться с мыслью о том, что экономика стран союза перестанет расти из года в год.

— Это также может [негативно] повлиять на европейское единство, — признал он.

По его словам ключевую роль в развитии европейских стран будет играть будущее отношение с Россией на фоне украинского конфликта. Он также не исключил возникновение энергетического кризиса и следующего за ним экономического спада из-за ухудшения диалога с Россией и снижения поставок нефти и газа.

Фото: pxhere.com

— В Финляндии мы уже давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году дела пойдут еще лучше. Такой поворот, когда этого внезапно может не стать — это трудно, — заключил Ниинистё.

Вместе с этим, американский экономист Майкл Хадсон заявил, что введенные санкции окажут положительное влияние для России. По его мнению, в скором времени политика импортозамещения позволит в большей степени отказаться от закупок товаров и оборудования в Европе и улучшить российское производство.



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Артем Гафаров