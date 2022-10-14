Два населенных пункта Татарстана победили во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Два населенных пункта Татарстана стали победителями во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщается на сайте правительства России.
Алексеевское городское поселение заняло третье место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления».
В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)» во второй категории второе место досталось Крым-Сарайскому сельскому поселению.
На прошлой неделе преподаватель музыки из Набережных Челнов оказалась в числе победителей Всероссийского конкурса среди лучших преподавателей в области музыкального искусства, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации в 2022 году.
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