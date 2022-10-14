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Два населенных пункта Татарстана победили во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

17:59, 14.10.2022
Два населенных пункта Татарстана победили во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Фото: government.ru

Два населенных пункта Татарстана стали победителями во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщается на сайте правительства России.

Алексеевское городское поселение заняло третье место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления».

Фото: alekseevskiy.tatarstan.ru (пгт Алексеевское)

В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)» во второй категории второе место досталось Крым-Сарайскому сельскому поселению.

На прошлой неделе преподаватель музыки из Набережных Челнов оказалась в числе победителей Всероссийского конкурса среди лучших преподавателей в области музыкального искусства, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации в 2022 году.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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