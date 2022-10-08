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Преподаватель музыки из Челнов победила во Всероссийском конкурсе и получила полмиллиона рублей

12:48, 08.10.2022
Преподаватель музыки из Челнов победила во Всероссийском конкурсе и получила полмиллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Преподаватель музыки из Набережных Челнов оказалась в числе победителей Всероссийского конкурса среди лучших преподавателей в области музыкального искусства, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации в 2022 году.

Преподаватель детской музыкальной школы №3 Марина Малюта вошла в число 100 победителей, кто получит приз в размере 500 тысяч рублей, сообщили в мэрии Челнов.

Фото: мэрия Набережных Челнов

Имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства были объявлены вчера. Среди них девять — жители Татарстана. Всего выдвигалось 513 кандидатов из 79 регионов России.

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Маргарита Головатенко
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