Преподаватель музыки из Челнов победила во Всероссийском конкурсе и получила полмиллиона рублей
Преподаватель музыки из Набережных Челнов оказалась в числе победителей Всероссийского конкурса среди лучших преподавателей в области музыкального искусства, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации в 2022 году.
Преподаватель детской музыкальной школы №3 Марина Малюта вошла в число 100 победителей, кто получит приз в размере 500 тысяч рублей, сообщили в мэрии Челнов.
Имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства были объявлены вчера. Среди них девять — жители Татарстана. Всего выдвигалось 513 кандидатов из 79 регионов России.
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