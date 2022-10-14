В Татарстане в выходные ожидаются заморозки

В Татарстане ночью 16 и 17 октября температуры могут опуститься ниже 0 градусов. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, ночью в воскресенье и понедельник ожидается от +4 до -1 градуса. Днем в воскресенье температуры составят от +5 до +10°С, в понедельник — от +7 до +12 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана сообщали, что в понедельник большую часть суток осадков не ожидается, в конце дня и вечером на западе республики возможны дожди. Во вторник прогнозируются осадки и от +5 до +10°С. Средние температуры будут близкими к норме.



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Татьяна Демина