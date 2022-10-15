Более половины россиян сталкивались с мошенничеством за последние полгода

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За последние 6 месяцев 82% сталкивались с мошенничеством. Об этом пишет RT со ссылкой на Аналитический центр НАФИ.

Аналитики центра выделили несколько особо распространенных мошеннических схем. Первое место заняли предложения заработать на «инвестициях». О подобных случаях рассказали 55% опрошенных. 64% из них — жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Чуть реже мошенники вымогали деньги через звонки якобы от представителей банков или правоохранительных органов. Они узнавали данные банковских карт или получали доступ к личному счету жертвы. С таким столкнулось 54% россиян. Большинство из них — жители Центрального федерального округа (63%).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Третье место заняли письма, содержащие вирусы или вредоносные ссылки. Подобные сообщения рассылают с целью заблокировать устройство жертвы и потребовать деньги за разблокировку. С такими схемами столкнулись 39% россиян. 45% из них — жители Приволжского федерального округа.

На четвертом месте — предложения получить выплаты якобы от государства, для которых нужно сообщить данные банковской карты. На пятом месте — просьбы о переводе средств для помощи знакомым.

— Доля россиян, заявляющих о попытках мошенничества, за последние полгода выросла на 24 процентных пункта — с 58 до 82%, — отметили аналитики.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Гендиректор центра Гузель Имаева также заявила, что всплеск мошенничества обычно случается во время неустойчивых социально-экономических ситуаций.

— Во время перемен люди часто теряют бдительность, эмоционально принимают решения и на этом фоне мошенники чувствуют себя как рыба в мутной воде. Вариативность мошеннических подходов, которые мы видим сегодня, демонстрирует высокую адаптивность злоумышленников к новым условиям, — подчеркнула она.

Так, в Казани осудили 20-летнего уроженца Самары, который похищал у граждан деньги под предлогом спортивного инвестирования — заработка на ставках. Установлено, что фигурант размещал в интернете объявления о спортивном инвестировании с сентября 2021 года по январь 2022-го. Однако фактически никакой деятельности мошенник не вел — он просто присваивал себе полученные от «клиентов» деньги и переставал выходить на связь.



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Елизавета Пуншева