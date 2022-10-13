ДУМ Татарстана выпустило сборник молитв для солдат

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Духовное управление мусульман Татарстана выпустило «солдатский» сборник молитв. Об этом сообщил заместитель муфтия республики, куратор вопросов частичной мобилизации в ДУМ РТ Равиль Зуферов.

— Книжки умещаются на ладони, их удобно иметь при себе и воспользоваться в трудную минуту в местах проведения СВО. В карманной книжке собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха, против врагов, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: dumrt.ru

Мобилизованным и солдатам передадут еще одно издание малого формата на татарском языке — «Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях».

В пунктах сбора мобилизованных солдат в Казани — в МВЦ «Казань Экспо», в танковом училище и на танковом полигоне — организовали отдельное халяльное питание для мусульман. Солдат обеспечивают халяльным питанием при поддержке одного из казанских кафе, отпускающих блюда по себестоимости, а еще ежедневно оплачивающих их неравнодушных мусульман.

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Татьяна Леухина