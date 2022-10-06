Для мобилизованных мусульман в Казани организуют отдельное халяльное питание

В пунктах сбора мобилизованных солдат в Казани — в МВЦ «Казань Экспо», в танковом училище и на танковом полигоне организуется отдельное халяльное питание для мусульман.



Солдат обеспечивают халяльным питанием при поддержке одного из казанских кафе, отпускающих блюда по себестоимости, а еще ежедневно оплачивающих их неравнодушных мусульман. Также в дальнейшем к инициативе подключатся другие кафе. Стоимость одного дня питания солдат — 5 тысяч рублей.

Фото: dumrt.ru

Халяльным питанием охвачены практикующие мусульмане, посещающие молельные комнаты в пунктах сбора мобилизованных солдат.

Фото: dumrt.ru

Муфтият Татарстана подготовил для мобилизованных карманные сборники молитв. В карманной книжке собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха. Солдатам также передадут еще одно издание в малом формате — «Авыр вакытларда укыла торган догалар» («Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях») на татарском языке.

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Маргарита Головатенко