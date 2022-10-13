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США предлагают предельную цену на российскую нефть в $60 — это много или мало?

18:10, 13.10.2022
США предлагают предельную цену на российскую нефть в $60 — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

Министр финансов США Джанет Йеллен выступила с предложением установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. Идею она озвучила на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Reuters.

По мнению главы американского Минфина, стоимость нефти в пределах $60 за баррель «была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать» ее. Джанет Йеллен также добавила, что Москва в последние пять—семь лет выражала готовность продавать продукт по такой средней цене.

Фото: realnoevremya.ru

Введения потолка цен на российскую нефть обсуждается с лета этого года. Идею поддержали министры финансов стран G7. Однако некоторые государства выступают против введения предельной цены на нефть из России. Среди них Индия и Китай.

$60 за баррель нефти — это:

  • 3 825 рублей, или €61,12 по курсу ЦБ на сегодня;
  • Средняя стоимость нефти марки Urals за январь-апрель 2021 года — по данным Минфина России она составляла $60,47 за баррель.
  • Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2019 года — она зафиксирована в размере $59,38 за баррель.
  • В 1,66 раза меньше ожидаемых в 2023 году мировых цен на нефть — вице-премьер России Александр Новак прогнозирует около $100 за баррель.
  • В 1,57 раза меньше прогнозируемой Минэнерго США стоимости нефти сорта Brent на 2023 год — она ожидается в размере $94,58 за баррель.
  • В 1,34 раза меньше средней цены нефти марки Urals за январь-сентябрь 2022 года — по данным Минфина России она составила $80,58 за баррель.
  • 5,7 баррели нефти марки Urals 2 апреля 2020 года в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif в Роттердам — средняя цена опустилась до минимума с марта 1999-го, до $10,54 за баррель.
  • Две баррели нефти марки Urals в марте 2020 года — тогда средняя цена сложилась в размере $29,17 за баррель.
  • 10 акций «Газпромнефти» — по данным Мосбиржи, стоимость акции сегодня достигала 380 рублей, или $5,96

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Татьяна Демина
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