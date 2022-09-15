Из Единого реестра проблемных объектов по Татарстану исключили казанский ЖК «Поколение»

Казанский ЖК «Поколение» на улице Аделя Кутуя исключили из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) по Татарстану в связи с выплатой компенсаций 86 участникам строительства ООО «ИСТ». Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков республики.

Решение о выплате компенсаций пострадавшим дольщикам принято Наблюдательным советом Фонда развития территорий 25 марта. На сегодняшний день в ЕРПО остается 4 объекта, из которых проблемными фактически являются два:

Первая и вторая очередь подземного паркинга в доме №1 ЖК «МЧС». Права 181 покупателя машино-мест планируется восстановить по республиканской программе поддержки.



По двум объектам — блокам А и Б дома №23 на проспекте Вахитова в Нижнекамске — ведется работа по исключению из реестра, в связи с отсутствием граждан, заключивших договоры долевого участия по жилым помещениям.

Фонд поддержки дольщиков по республиканской программе ведет работу по строительству двух компенсационных домов для пострадавших граждан ЖК «Золотая середина». После завершения работ более 300 дольщиков восстановят в правах.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Напомним, жилой комплекс «Поколение» на улице Аделя Кутуя, 83а признали проблемным в связи с нарушением сроков его передачи более чем на 6 месяцев. По этой причине его включили в ЕРПО. Квартиры должны были передать дольщикам еще в 2020 году.

Арбитражный суд Татарстана 22 июня принял иск о признании банкротом застройщика ЖК «Поколение» — ООО «Инвест-Строй Торг». Следственные органы по РТ возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего директора ООО «Инвест-Строй Торг» — его подозревают в преступлениях по статьям о злоупотреблении полномочиями и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

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Максим Кокунин