Казанские экоактивисты собрали 4 тонны мусора на «Школьном кубке чистоты»

Казанские участники «Школьного кубка чистоты» собрали 4 тонны мусора, сообщает мэрия города. Экологическая акция прошла на территории будущего парка «Савиновский» на Гаврилова. Мероприятие объединило около 700 школьников со всего города.

Помимо сбора и сортировки отходов, участники «кубка» высаживали зелень и авокадо, дарили вещам новую жизнь на своп-маркете, помогали приюту для животных и играли в экофутбол.

При поддержке Минэкологии Татарстана и передвижной лаборатории ведомства участники экологической акции узнали, как определять состав и чистоту воздуха.



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Артем Гафаров