В России могут увеличить срок отпуска в связи со смертью близкого родственника

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить с пяти до семи дней отпуск в связи со смертью близкого родственника в другом регионе России или в другой стране. Об этом пишет RT.

В обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова Федоров напомнил, что в соответствии с законодательством сотрудник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы сроком пять дней в случае смерти близкого родственника. Однако, по мнению парламентария, пяти дней иногда бывает недостаточно. Например, если смерть родственника наступила в другом регионе или в другой стране. В таком случае сотруднику требуется больше времени на поиск билетов и поездку.

— В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения срока отпуска без сохранения заработной платы с пяти до семи дней в случае, если смерть близкого родственника работника наступила в другом субъекте Российской Федерации или в другом государстве, — отмечает Федоров в письме.

Фото: realnoevremya.ru

Также депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, направленный на борьбу с травлей в общеобразовательных учреждениях.

Законопроект предлагает закрепить понятие травли, определяет субъектный состав травли, а также формирует основу для дальнейшего составления государственной программы по профилактике травли и единого стандарта ее профилактики, — отметила первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

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Елизавета Пуншева