Понятие «травля» предложили закрепить в законодательстве

Депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и ЛДПР разрабатывают законопроект, направленный на борьбу с травлей в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС.

— Законопроект предлагает закрепить понятие травли, определяет субъектный состав травли, а также формирует основу для дальнейшего составления государственной программы по профилактике травли и единого стандарта ее профилактики. Понятие травли, предложенное в законопроекте, охватывает все варианты психологического или физического агрессивного поведения в отношении обучающегося, — сказала первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

По ее словам, авторами также выступают лидер справороссов Сергей Миронов, вице-спикеры Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов, Петр Толстой и Анна Кузнецова, депутаты-единороссы Екатерина Стенякина, Ирина Панькина, Дмитрий Вяткин, а также Нина Останина (КПРФ) и Ярослав Нилов (ЛДПР).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Профилактика травли не может быть обособленным автономным мероприятием, а должна стать частью системы воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, деятельность и содержание программ которых должны способствовать повышению осведомленности, формированию психологически безопасной и комфортной образовательной среды, обучению эффективным мерам реагирования на травлю, — подчеркивает Лантратова.

Кузнецова считает, что одной из важнейших задач в России является обеспечение благоприятной среды в образовательных организациях.



Вице-спикер Госдумы подчеркнула, профилактика агрессии, конфликтных ситуаций является неотъемлемым условием успешной реализации воспитательных программ, что «порой напрямую влияет на освоение учебного материала».

— Нужны соответствующие структуры в школах, специалисты, готовые работать со столь тонкой и чувствительной сферой, многое другое. И если требуется совершенствовать законодательство, необходимо это делать, — подчеркнула она.

В июле МВД России разработало критерии оценки учеников, планирующих нападения, сообщила представитель ведомства Мария Кольцова. По ее словам, речь идет «о тихой, скрытой, латентной истории, когда ребенок, обидевшись на преподавателя или имеющий межличностные конфликты, задумывает такое злодеяние».



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Илина Хакимова