С улиц Казани эвакуируют два отечественных автомобиля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани вновь предписали эвакуировать машины, которые отвечают признакам брошенного транспорта и препятствует проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам или размещены с нарушением требований правил благоустройства. В списке два отечественных автомобиля.



Эвакуировать должны ВАЗ-1111 без государственного регистрационного знака с кузовом оранжевого цвета. Машина находится вблизи дома №79 по ул. Фатыха Амирхана.

Также власти предписали эвакуировать ВАЗ-21074 с номерами Н 294 МЕ 116 и кузовом вишневого цвета. Автомобиль стоит около дома №39а по ул. Волгоградской.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Собственники машин должны убрать машину в течение пяти дней со дня публикации извещения, то есть с 13 октября. В противном случае автомобили переместят на специализированную стоянку на улице Воровского. Там они будут стоять в течение трех месяцев. Если владельцы не заявятся и тогда, машины признают бесхозными.



В середине сентября казанские власти предписали эвакуировать с улиц города семь машин, отвечающих признакам брошенных. В списке оказались ВАЗ-2114 и ВАЗ-21093, ГАЗ-30232 и ГАЗ-53, Mitsubishi, белый Ford Transit, а также серый Mercedes-Benz 280Е.

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Татьяна Демина