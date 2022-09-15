С улиц Казани эвакуируют семь машин — среди них Mercedes-Benz
В Казани с улиц вновь эвакуируют машины, которые отвечают признакам брошенного транспорта и препятствует проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам или размещены с нарушением требований правил благоустройства. Извещения администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города опубликованы в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.
Эвакуировать планируют следующие автомобили:
- ВАЗ — 2114 с кузовом черного цвета и зеленую Mitsubishi — машины без государственных регистрационных знаков находятся вблизи дома №11 по ул.Павлова;
- Белый Ford Transit вблизи дома №2а по ул.Адоратского;
- ВАЗ 21093 с кузовом зеленого цвета около дома №69а по ул.Беломорская, государственный регистрационный знак — Р 359 ВА12;
- ГАЗ 30232 с кузовом цвета «балтика», который находится у дома №30
по ул.Фатыха Амирхана, государственный регистрационный знак — Р 829 МО 116;
- ГАЗ — 53 без номеров с кузовом голубого цвета, размещенный вблизи дома №2 по ул.Голубятникова;
- Серый Mercedes-Benz 280Е вблизи дома №61 по проспекту Ямашева, номер — А 899 ЕЕ 16.
Собственники машин должны убрать машину в течение пяти дней со дня публикации извещения, то есть с 15 сентября. В противном случае машины переместят на специализированную стоянку на улице Воровского. Там они будут стоять в течение трех месяцев. Если владельцы не заявятся и тогда, машины признают бесхозными.
В начале августа в Вахитовском и Приволжском районах Казани совместно с ГИБДД принудительно вывезли и утилизировали восемь бесхозных автомобилей. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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