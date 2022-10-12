В зеленодольском медколледже назначили нового руководителя

В Зеленодольском медицинском колледже сменился руководитель. Этот пост заняла Вера Семенова.

Ранее руководителем медучреждения была Диляра Швецова, сообщается в telegram-канале Зеленодольского района.



Сегодня в Зеленодольском медицинском училище обучается более 800 студентов. В этом году на базе училища проводился региональный этап чемпионата в компетенции «Лечебная деятельность».

До назначения Семенова была ведущим консультантом отдела медицинского образования и аттестации Управления контроля стандартов и качества медицинской деятельности Министерства здравоохранения Татарстана.

На этой неделе новым директором Набережночелнинского медицинского колледжа стала Ирина Нургатина.

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Татьяна Леухина