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В Набережночелнинском медколледже назначили нового директора

20:42, 10.10.2022
В Набережночелнинском медколледже назначили нового директора
Фото: nabchelny.ru

Новым директором Набережночелнинского медицинского колледжа стала Ирина Нургатина. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.

Она работала на кафедре медико-биологических дисциплин Набережночелнинского государственного педагогического института, на факультете педагогики и методики начального образования НГПИ.

Фото: nabchelny.ru

Нургатина возглавляла филиал Московского государственного университета культуры и искусств в Челнах, работала заместителем директора по социальной и воспитательной работе Набережночелнинского института КФУ.

И. о. директора учреждения до назначения Нургатиной была Наиля Нурмухаметова.

Сегодня о ряде назначений рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Так, новую структуру — управление социальной политики возглавит Ирина Смирнова, которая последние 11 лет занимала пост начальника отдела опеки и попечительства администрации Советского района города. Главой управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Казани назначен Наиль Биктагиров.

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Татьяна Леухина
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