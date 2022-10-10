В Набережночелнинском медколледже назначили нового директора
Новым директором Набережночелнинского медицинского колледжа стала Ирина Нургатина. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.
Она работала на кафедре медико-биологических дисциплин Набережночелнинского государственного педагогического института, на факультете педагогики и методики начального образования НГПИ.
Нургатина возглавляла филиал Московского государственного университета культуры и искусств в Челнах, работала заместителем директора по социальной и воспитательной работе Набережночелнинского института КФУ.
И. о. директора учреждения до назначения Нургатиной была Наиля Нурмухаметова.
Сегодня о ряде назначений рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Так, новую структуру — управление социальной политики возглавит Ирина Смирнова, которая последние 11 лет занимала пост начальника отдела опеки и попечительства администрации Советского района города. Главой управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Казани назначен Наиль Биктагиров.
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