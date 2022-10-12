Минэкологии направит претензию исполкому Альметьевска из-за пены на каскаде прудов

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана выехали на территорию парка «Каскад прудов» в Альметьевске и провели отбор проб природной воды из-за жалоб на появление пены в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это уже не первая жалоба жителей. Министерство подготовило претензию в адрес исполкома Альметьевска.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Теперь ему нужно определить и закрепить эксплуатирующую организацию за сетями ливневой канализации, с которых осуществляется сброс сточных вод. Ранее выяснилось, что «ливневки» бесхозные.

Жители также рассказали, что с промышленной территории, расположенной в непосредственной близости к каскаду прудов и имеющей на балансе автомойку, организовали водоотведение с обустройством подземного выпуска в водоем. Ведомство направило в исполком запрос для получения проектной документации сетей водоотведения.

Вчера в Нижнекамске экологи отобрали пробы воды в реке Омшанка после жалоб местных жителей на появление пены в водоеме. В ведомстве предположили, что это могут быть сточные воды с одной из автомоек, которые есть в округе и которые незаконно подключились к коллектору.



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Татьяна Леухина