В Нижнекамске экологи отобрали пробы воды в реке Омшанка после жалоб жителей на появление пены

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

В Нижнекамске экологи отобрали пробы воды в реке Омшанка после жалоб местных жителей на появление пены в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Специалист второго разряда Закамского территориального управления Минэкологии Татьяна Мухина сообщила, что отдел обеспечения экологического надзора отобрал пробы сточной воды выше и ниже точки сброса в Омшанку.

В ведомстве допустили, что это могут быть сточные воды с одной из автомоек, которые есть в округе и которые незаконно подключились к коллектору. В исполком района направили запрос о балансодержателе сточной трубы для принятия административных мер в отношении их собственника.



На прошлой неделе экологи отобрали пробы воды в месте незаконного сброса стоков в Менделеевском районе.



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Татьяна Леухина