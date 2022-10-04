Минтранс планирует повысить тарифы проезда по строящейся М-12 с 3 до 8 рублей

Фото: "Автодор"

Минтранс планирует повысить тарифы проезда по платным трассам. Предельная цена за 1 км пути для легковых авто может увеличиться с нынешних 3 рублей до 5— 8 рублей, пишет «Коммерсант».

Так, если трасса построена с нуля (например, Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва — Казань), предельный тариф поднимается до 8 рублей. Аналогичная индексация тарифов запланирована для автобусов и грузовиков. Пересмотр объясняется выросшей стоимостью строительства дорог.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Трасса М-12 Москва — Казань уже подорожала на 30% — до 800 млрд рублей, а ее хотят продлить до Владивостока.

На дорогах, где плату за проезд ввели после их реконструкции (например, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина»), максимальный тариф хотят повысит до 5 рублей за 1 км.

В начале сентября на территории Московской области ввели в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань. Позже сообщалось, что стоимость проезда по первому пусковому комплексу нулевого этапа трассы М-12 от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево составит 89 рублей для легковых автомобилей и мотоциклов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина